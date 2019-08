Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si chinezoaica Zhaoxuan Yang s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa victoria cu 6-1, 6-3 in fata cuplului Desirae Krawczyk (SUA)/Alicja Rosolska (Polonia). Olaru si Yang au obtinut victoria in 64 de minute. Invingatoarele au avut 4 duble greseli, iar invinsele au contabilizat 3 asi si 6 duble greseli. In setul al doilea, Olaru si Yang au fost conduse cu 3-0, dar au revenit si au castigat sase ghemuri la…