Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, deja calificat in semifinale, l-a invins vineri pe croatul Marin Cilic cu 7-6 (9-7), 6-2, vineri, in ultimul meci din Grupa Guga Kuerten a Turneului Campionilor, ATP Finals, care are loc la Londra. Liderul mondial a castigat grupa cu trei victorii, iar sambata, in penultimul…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 3 mondial, s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-3, pe sud-africanul Kevin Anderson (nr. 6), care avea deja asigurata prezenta in penultimul act al competitiei care are loc la O2 Arena din Londra. …

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, este primul jucator calificat in semifinalele Turneului Campionilor, finala circuitului ATP, dupa ce croatul Marin Cilic l-a invins cu 6-7 (2-7), 6-3, 6-4 pe americanul John Isner, miercuri, la Londra. Cilic, numarul 7 mondial, care fusese intrecut…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, care este sigur ca va incheia anul ca lider mondial, l-a invins miercuri pe germanul Alexander Zverev (5 ATP) in doua seturi, 6-4, 6-1, intr-un meci din Grupa "Guga Kuerten" de la Turneul Campionilor, si a facut un pas mare spre semifinalele competitiei care se desfasoara…

- Numarul 1 mondial, Novak Djokovic, l-a invins pe americanul John Isner, scor 6-4, 6-3, la Turneul Campionilor de la Londra. Novak Djokovic s-a impus intr-o ora si 13 minute, intr-un meci din grupa "Gustavo Kuerten" In aceeasi grupa, germanul Alexander Zverev l-a invins pe croatul Marin Cilic scor 7-6,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, l-a invins pe americanul John Isner cu 6-4, 6-3, luni seara, la Londra, intr-un meci din cadrul Grupei ''Guga Kuerten'' a Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, dotat cu premii totale de 8,5 milioane dolari. Djokovic s-a impus intr-o…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, departe de cel mai bun nivel al sau, a fost invins de japonezul Kei Nishikori, numarul 9 mondial, cu 7/6 (7/4), 6-3, duminica, la Londra, in primul sau meci de la Turneul Campionilor, competitie care reuneste cei mai buni opt jucatori ai anului in circuitul ATP.…

- Turneul Campionilor a inceput la Londra, dar inainte de startul competitiei de final a circuitului ATP, starurile tenisului masculin au facut senzatie in metroul din capitala Angliei. Imbracati la patru ace, in costume elegante, Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin…