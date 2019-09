Temperaturi mortale - Mii de oameni au murit în Franța în urma valurilor de caniculă Aproximativ 1.500 de persoane și-au pierdut viața in urma valurilor de canicula care au afectat Franța vara aceasta, a informat duminica ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, citata de Reuters, scrie Mediafax. Astfel, un total de 1.435 de decese au fost inregistrate vara aceasta. In primul val de canicula, de la finalul lunii iunie și inceputul lunii iulie au murit 567 de persoane, iar alte 868 au decedat in urma celui de-al doilea val, de la finalul lunii iulie. Ministrul a evidențiat faptul ca numarul deceselor din aceasta vara este mult mai mic decat cel inregistrat in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.500 de persoane și-au pierdut viața în urma valurilor de canicula care au afectat Franța vara aceasta, a informat duminica ministrul francez al Sanatații, Agnès Buzyn, citata de Reuters, scrie Mediafax. Astfel, un total de 1.435 de decese au fost înregistrate…

- O instanta din Kosovo a informat ca a condamnat sase persoane, inclusiv o femeie, la inchisoare intre unul si zece ani. Acestia planuiau sa atace trupe NATO si civili in Kosovo, Belgia si Franta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei persoane au murit marti dupa ce platforma de intretinere pe care se aflau s-a prabusit de la o inaltime de 50 de metri, pe un turn de televiziune din centrul landului german Hesse, a anuntat marti politia locala, potrivit Reuters. Cauza prabusirii platformei este neclara, a informat…

- Cel puțin șapte persoane au murit miercuri in Maroc in urma unor inundații cauzate de ploile torențiale din sudul țarii, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Inundațiile s-au produs la aproximativ 600 de kilometri sud de capitala țarii, Rabat. Autoritațile locale au informat ca operațiunile…

- Ploile torentiale au cauzat miercuri inundatii si alunecari de teren in insula japoneza Kyushu, unde cel putin doua persoane au murit, iar autoritatile au emis avertizari si ordine de evacuare pentru 850.000 de oameni, informeaza Reuters.

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie in apropierea Institutului National de Oncologie din Egipt, in centrul capitalei Cairo, a anuntat luni dimineata Ministerul egiptean al Sanatatii, potrivit Reuters. O masina care conducea pe contrasens s-a ciocnit cu alte trei…

- In fața previziunilor referitoare la o saptamana cu temperaturi ce pot ajunge in unele momente și zone ale Franței la peste 40 de grade Celsius, autoritațile iau masuri preventive serioase. In special la Paris, unde caldurile se anunța in zilele urmatoare de-a dreptul ucigatoare. Toate intreprinderile…

- Mii de persoane au ramas izolate, sapte persoane au murit, iar una este data disparuta in urma ploilor torentiale care au distrus drumuri si au provocat prabusirea mai multor locuinte din centrul si sudul Chinei, relateaza marti agentiile Reuters si Xinhua, relateaza Agerpres.Citește și: …