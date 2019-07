Telefonul Luizei a fost găsit în Dunăre. Mătușa ei, dezvăluiri uluitoare în direct Matușa Luizei, Alina, a intrat in direct la Romania TV și a discutat cu prezentatorul despre faptul ca ar fi fost contactata de un domn care i-ar fi spus ca vrea sa o ajute sa o gaseasca pe fetița. ”De pe data de 1 iunie, m-a sunat un domnul Genea și mi-a spus: Alina tata, haide sa facem ceva pentru nepoțica ta sa putem sa o gasim. Uite, eu scriu un mesaj, il postam pe Facebook și il distribuim masiv. Așa a și facut. Domnul Genea a scris in atenția doamnei ministru. Eu nici nu știam cine e doamna ministru. Pe 4 iunie, primesc un mesaj pe Facebook și ce imi spune: doamna, va pot ajuta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

