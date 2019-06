Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift iși calmeaza fanii odata cu lansarea neașteptata a unei noi piese, „You Need To Calm Down”, material ce transmite un mesaj puternic și va fi inclus pe urmatorul album al superstarului, „Lover”. In completarea noutaților, Taylor a lansat simultan cu piesa și un videoclip, menit a oferi explicații…

- Vedeta pop Taylor Swift a anuntat joi ca la 23 august va lansa un nou album intitulat 'Lover', relateaza EFE. Cantareata americana, una din figurile cele mai de succes ale muzicii pop contemporane, a postat pe retelele de socializare coperta albumului 'Lover', creatie a artistei columbiene…

- Starul muzicii pop Madonna a declarat despre un articol aparut recent in The New York Times ca a facut-o sa se simta "violata" și a calificat cotidianul american drept "unul dintre fondatorii patriarhiei", potrivit tmz.com, scrie Mediafax.The New York Times a publicat recent un articol-portret…

- Cantareata americana Taylor Swift a marturisit ca albumul sau ''Reputation'' a fost inspirat de serialul ''Game of Thrones'', informeaza vineri Press Association. Vedeta pop in varsta de 29 de ani a declarat pentru publicatia Entertainment Weekly ca a inceput…

- Rapperii Drake si Cardi B si trupa pop-rock Maroon 5 sunt principalii castigatori ai galei Billboard Music Awards, care a avut loc miercuri seara in Las Vegas, potrivit news.ro.La gala prezentata de cantareata Kelly Clarkson, si-au facut aparitia pe scena Taylor Swift, care a interpretat cel…

- Cantareața americana Beyonce a lansat un nou album live, dupa premiera documentarului "Homecoming", realizat impreuna cu platforma online Netflix, relateaza apnews.com, potrivit Mediafax.Materialul discografic, intitulat "Homecoming: The Live Album", vine in completarea documentarului "Homecoming"…

- Cantareata americana Madonna va canta la Eurovision Song Contest, in mai, la Tel Aviv, iar haaretz.com scrie ca prezenta starului in capitala israeliana va costa aproximativ 1 milion de dolari potrivit news.ro.European Broadcasting Union a confirmat prezenta cantaretei la evenimentul din Tel…

- Dupa ce a emoționat o intreaga lume cu piese precum „Be Alright” și „7 Minutes”, Dean Lewis lanseaza „A Place We Knew”, albumul sau de debut. Materialul albumului „A Place We Knew” poarta ascultatorul intr-un spațiu familiar, o zona in care nimeni niciodata nu se va mai simți singur sau abandonat. Cele…