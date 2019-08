Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a notat, vineri, pe Twitter, ca lui Ciprian Tatarusanu nu i s-a promis la venirea la gruparea franceza ca portarul Anthony Lopes va pleca, anunța news.ro.Citește și: Mircea Badea explodeaza din nou! Daca-ți permiți sa pui intrebari,…

- Scapa Tatarusanu de concurenta? Paris Saint-Germain ar fi interesata sa-l aduca in aceasta vara pe Anthony Lopes (28 de ani), portarul lui Olympique Lyon. In cazul in care mutarea s-ar realiza, ar avea foarte mult de beneficiat si Ciprian Tatarusanu, rival pe post cu portughezul la formatia franceza.…

- Paris Saint-Germain ar fi interesata sa-l aduca in aceasta vara pe Anthony Lopes (28 de ani), portarul lui Olympique Lyon. In cazul in care mutarea s-ar realiza, ar avea foarte mult de beneficiat si Ciprian Tatarusanu, rival pe post cu portughezul la formatia franceza, potrivit Mediafax.Anthony…

- Posturile Look Plus și Look Sport au anunțat azi oficial achiziționarea drepturilor de difuzare a Ligue 1, printr-un comunicat al companiei care le deține, Clever Media Network. Noul sezon din Franța va debuta vineri, 9 august, de la ora 21.45 cu derby-ul AS Monaco – Olympique Lyon. Meciul va fi transmis…

- Ciprian Tatarusanu este intr-o situatie dificila la Lyon. Romanul a venit de la FC Nantes cu promisiunea ca va avea sanse egale cu Anthony Lopes pentru a apara, insa noul antrenor al echipei, Sylvinho, pare sa il prefere pe portughez.

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a declarat vineri, la prezentarea sa oficiala la Olympique Lyon, ca este hotarat sa se impuna la noua sa echipa, in ciuda prezentei altui goalkeeper de valoare, Anthony Lopes, relateaza site-ul clubului.

- Anthony Lopes, portarul titular al lui Olympique Lyon, iși prelungește contractul cu clubul francez și complica situația lui Ciprian Tatarușanu. Cand a semnat pe trei sezoane cu Olympique Lyon, Ciprian Tatarușanu spera ca Anthony Lopes sa plece, iar el sa poata deveni portarul titular. Numai ca situația…

- Ciprian Tatarusanu, portarul echipei FC Nantes si al nationalei Romaniei, se apropie de un transfer la alta grupare din Hexagon, Olympique Lyon, scrie France Football. Nantes si Lyon discuta de mai multe saptamani in legatura cu transferul lui Tatarusanu, a carui intelegere cu actuala…