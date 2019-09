Stiri pe aceeasi tema

- Mai este doar o zi pana la cel mai frumos eveniment din viața Andreei Balan. Duminica, artista iși unește destinele cu George Burcea, dupa ce, in urma cu cateva saptamani, spunea „DA” in fața ofițerului starii civile. Tot in aceeași zi este botezata și mezina cantareței, micuța Clara, venita pe lume…

- Catalin Bordea, cunoscut pentru talentul sa de comediant, a facut in secret nunta cu frumoasa lui soție, Livia! In aceasta dimineața, Bordea, a postat in online fotografii de la fastuosa ceremonie insoțite de un mesaj emoționant!

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit civil in acest weekend, iar alaturi le-au fost cele mai apropiate persoane. Chiar daca nimeni nu se aștepta la asta, tatal artistei a lipsit de la evenimentul important din viața fiicei lui. Se pare ca acesta a aflat prin intermediul contului de socializare…

- Zi mare in familia lui Adrian Minune! Celebrul manelist a trait astazi una dintre cele mai importante zile din viața sa: nunta fiicei mari, Carmen. La eveniment au luat parte numai membri familiei, dar și prieteni foarte apropiați, iar paparazzii Spynews.ro au fost vigilenți, ca de fiecare data, și…

- Caroline Wozniacki și fostul star NBA David Lee s-au casatorit in week-end, la Castiglion del Bosco, in Siena, Toscana, iar Serena Williams i-a fost domnișoara de onoare. Jucatoarea de tenis, in varsta de...