- Mamei Alexandrei i s-a cerut bani pentru eliberarea fetelor! Barbatul i-a zis ca le-a rapit pe Alexandra și Luiza. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat ca a colaborat cu procurorii si serviciile de informatii pentru a surprinde in flagrant o persoana care a contactat-o pe mama Alexandrei…

- Un document publicat de Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, pe pagina sa de Facebook, ar putea declanșa un nou cutremur in Poliția Romana, deja puternic zdruncinata de cazul Caracal. Cumpanașu a postat fișa de eveniment oficiala a poliției, in care, in data de 25 iulie, Alexandra este…

- Alexandru Cumpanasu a publicat, duminica, pe Facebook, o scrisoare scrisa de Ioan Maceșanu, tatal fetei de 15 ani care a sunat de trei ori la 112 inainte sa fie ucisa de Gheorghe Dinca. Tatal Alexandrei Maceșanu a trimis o scrisoare publica in care vorbește despre faptul ca ii pare rau ca l-a implicat…

- Unchiul Alexandru Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a anunțat pe Facebook ca va cere și o expertiza internaționala in cazul oaselor gasite de anchetatori in casa criminalului din Caracal. Mesajul lui Cumpanașu vine in condițiile in care IML a confirmat, vineri seara, ca oasele ridicate din casa lui Gheorghe…

- ”Informarea ministerului justitiei catre familia mea nu ma face sa cred deloc ca Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel "butoi". Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba…

- Tatal Alexandrei Macesanu a iesit, joi seara, intr-o declaratie pentru presa in fata sediului Politiei din Caracal, in care a spus ca are incredere ca fiica sa este in viata si a facut apel la „cine a luat-o sa o aduca acasa” si va ierta tot si si-a exprimat increderea in anchetatori.

- Tatal Alexandrei Maceșanu, adolescenta disparuta in Caracal de mai bine de o saptamana spera in continuare ca fiica lui va fi gasita in viața. Ioan Maceșanu a declarat pentru Antena 3 ca nu și-a pierdut increderea. Nu mi-am pierdut increderea. Cred ca ea este in viața. Nu ne-am indoit niciodata, nici…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, care este președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, a declarat sambata ca are informmații potrivit carora Departamentul de Operațiuni Speciale a comunicat poliției locale locația Alexandrei inca de joi de la ora 19.00, conform Mediafax.Citește…