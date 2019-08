A disparut de acasa, fara urma, de cateva zile. Politistii sunt in cautarea ei

Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia C. N. C., in varsta de 33 de ani, 1.60 metri, ten masliniu, fata ovala, ochi caprui, par negru, constitutie corpolenta, din orasul Harsova, judetul Constanta. La data de 11 august a.c. aceasta… [citeste mai departe]