Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca semnarea joi a acordului politic propus de presedintele Klaus Iohannis este o noua dovada de „disperare” a presedintelui si „lipsa de respect fata de rolul institutiilor”,

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis sfideaza toate instituțiile din Romania, inclusiv Curtea Constituționala, care a decis sa amane dezbaterile asupra validarii referendumului. Tariceanu susține ca in lipsa unui raspuns de la CCR, Iohannis a chemat…

- Pactul politic propus de Klaus Iohannis va fi semnat maine la Palatul Cotroceni in cadrul unei ceremonii, susține Romania TV. La ceremonie vor participa președintele Partidului Național Liberal, președintele USR, președintele PRO Romania, dar și președintele PMP. De la aceasta ceremonie de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in pactul propus, miercuri, de seful statului dupa consultarile de la Cotroceni trebuie discutat daca "superimunitatea presedintelui" va fi pastrata in forma actuala sau va corespunde cu cea pe

- Liderii PSD si ALDE urmeaza sa se reuneasca, joi, la Parlament, intr-o sedinta, prima dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis. Potrivit Romania TV, la sedinta vor participa: Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu si Marcel Ciolacu. Printre temele care vor fi discutate s-ar putea afla si…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, miercuri, ca ALDE refuza “pactul” propus de Klaus Iohannis, pe care il acuza ca iși depașește atributele constituționale. “La consultarile pe care le-am avut, nu a facut nici cea mai mica mențiune in legatura cu acest subiect. Deturneaza sensul…

- Sursele noastre sustin ca este mai mult ca sigura o confruntare directa Iohannis-Tariceanu in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, in eventualitatea in care va candida la alegerile prezidentiale, se va pregati ”bine” pentru o finala…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, organizeaza la Cotroceni consultari "formale" pe tema situatiei din Justitie, pentru ca decizia cu privire la organizarea unui referendum "deja a luat-o". "Demersul presedintelui este de a arunca…