PSD si ALDE vor depune in aceasta sesiune o initiativa legislativa de modificare a Constitutiei, in sensul votului dat la referendum, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "In principal, am discutat despre necesitatea si oportunitatea depunerii unei initiative legislative pentru revizuirea Constitutiei, in sensul votului dat la referendum. Ca atare, PSD si ALDE, impreuna, vom depune o initiativa legislativa de modificare a Constitu (...)