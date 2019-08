Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a felicitat-o pe Gabriela Firea pentru faptul ca vrea sa ia masuri pentru reducerea poluarii cauzate de masini. Aprecierile lui Tariceanu vin in contextul tensiunilor cu actuala conducere a PSD.

- Calin Popescu Tariceanu anunta ca ALDE sustine initiativa primarului general al Capitalei de introducere a unei taxe de poluare pentru autoturismele care circula in Bucuresti fara sa fie inmatriculate in Capitala."Bravo, @GabrielaFirea! Primele masuri pt reducerea poluarii cauzate de masini!…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ieri ca a semnat contractul de realizare a salii multifunctionale Arena Polivalenta, care are termenul de construcție estimat la 3 ani. La patru luni de la un nou anunț ca Bucureștiul va avea, in sfarșit, o sala polivalenta la standarde internaționale,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni ca s-a întors acasa dupa ce a suferit o noua intervenție chirurgicala care a avut loc la Spitalul Cantacuzino din Capitala. Firea a scris pe pagina sa de Facebook ca se va întoarce la PMB dupa recuperare.„Nicaieri nu…

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- Gabriela Firea se afla astazi la Londra, alaturi de soțul sau Florentin Pandele, acolo unde face un consult medical, susține Romania TV. Primarul general al Capitalei se pregatește de o noua operație la colon, iar aceasta va avea loc in perioada imediat urmatoare. Operația ar urma sa aiba…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost validata, in unanimitate, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de presedinte al organizatiei de Bucuresti, au precizat marti pentru AGERPRES surse politice.De asemenea, Gabriela Firea redevine, prin votul CExN, vicepresedinte PSD…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, pentru ca romanii sa fie reprezentati in Europa de oameni "cu dragoste sincera" de tara. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a…