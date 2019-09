Tăriceanu o compară pe Kovesi cu Ceauşescu: Sunt mândru "Laura Codruța Kovesi a fost votata azi in reuniunea COREPER pentru poziția de procuror șef al Parchetului European, printr-un proces strict politic care nu are nimic de a face cu performanța. Din nou dubla masura pe care am semnalat-o permanent a prevalat: ce nu ne este permis noua este perfect acceptabil la Bruxelles. Daca sunt mandru ca un roman a ajuns in aceasta funcție? Sunt mandru. Sunt, daca vreți, la fel de mandru pe cat am fost de Ceaușescu atunci cand l-a plimbat Regina Angliei cu trasura. Eram tanar, aveam 26 de ani și nu ma puteam impiedica sa ma gandesc cum putea lumea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

