Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca spera ca Ursula von der Leyen, votata de Parlamentul European pentru numirea în functia de presedinte al Comisiei Europene, sa înțeleaga sintagma „stat de drept” și sa nu mai faca greșeala Comisiei Juncker de a închide ochii la abuzurile…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, o felicita pe Ursula vom der Leyen pentru alegerea in functia de presedinte al Comisiei Europene, insa o si avertizeaza sa nu comita aceleasi greseli ca Juncker. Liderul ALDE se refera in special la situatia statului de drept, afirmand ca in ultimii…

- ”O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa ca Președinte al Comisiei Europene. Ne așteptam la o cooperare stransa, pentru o Europa puternica!”, a scris Iohannis pe Twitter. Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi impotriva nominalizarea…

- Ursula von der Leyen a fost desemnata marți seara noul șef al Comisiei Europene. Este prima femeie care ocupa funcția de președinte a Comisiei Europene. Parlamentul European a validat marti cu 383 de...

- Klaus Iohannis reactioneaza la alegerea ministrului german al Apararii, Ursula von der Leyen, in functia presedinte al Comisiei Europene. Presedintele transmite un mesaj de felciitare pe Twitter."O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea in functia de presedinte al Comisiei Europene.…

- Anterior, Lagarde informase ca in timpul procesului de nominalizare va renunta temporar la atributiile sale de director general al Fondului Monetar International. Board-ul executiv al FMI nu a dat detalii privind cautarea unui nou sef al institutiei. Nominalizarea frantuzoaicei Christine Lagarde…

- In momentul in care incep acest articol, in negocierile de la Bruxelles se profileaza un nou favorit pentru sefia Comisiei Europene: ministrul german al Apararii, doamna Ursula von der Leyen. Nu ar fi exclus ca, pana ce el va fi incheiat, sa apara un nou nume - plus, eventual, candidati pentru restul…

- "Avand in vedere cele de mai sus si in consultare cu membrii Comisiei de etica a Consiliului Administrativ, am decis sa ma retrag provizoriu din functia mea de director general al FMI in timpul perioadei de nominalizare", a adaugat Lagarde intr-o postare pe Twitter, informeaza Agerpres. Liderii…