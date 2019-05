Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti ca recomandarea formatiunii sale este "sa nu se voteze" la referendumul din 26 mai pe tema justitiei, pentru "a nu-i face jocul" sefului statului, Klaus Iohannis."Fiecare, pana la urma, are libertatea sa procedeze cum crede, dar…

- ''Președintele a mai lansat o carte. Cine putea scrie un ghid al Europei daca nu Klaus Iohannis, care și-a petrecut cea mai mare parte a mandatului in vacanțe? Turistul gazduit de Palatul Cotroceni nu știe ce sa mai faca pentru un nou mandat. In loc de o carte in care sa descrie ce este Uniunea…

- Presedintele ALDE România si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face apel la liberali, într-o scrisoare deschisa transmisa duminica, sa îl convinga pe presedintele Klaus Iohannis sa semneze revocarea din functie a procurorului general

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- "Chemam pe toti cetatenii romani sa vina alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de Partidul National Liberal in sustinerea referendumului anuntat de presedintele Romaniei pentru data de 26 mai. PNL se va implica activ si hotarat in campania pentru referendum prin toate mijloacele pe care le are…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a comentat, sambata, intr-o conferința de presa, intenția președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare.Oprea a spus ca UNPR-iștii vor merge la vot daca se convoaca consultarea populara.…