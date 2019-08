Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu i-a transmis premierului Viorica Dancila un mesaj, în care i s-a adresat cu „draga Viorica”, precizând ca i-a oferit în trecut sprijinul pentru face un Guvern mai bun, prin votul în Parlament, însa a refuzat, potrivit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca premierul Viorica Dancila va merge in Parlament "trimisa de domnul Iohannis", desi i-a oferit "repetat" sprijinul in acest sens, pentru a face "un guvern mai bun". "Draga Viorica, ti-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- Autor: Petru ROMOȘAN In asteptarea marii crize economice anuntata de unii pentru ultimul trimestru al anului 2019 si de altii pentru 2020 sau 2021, in Romania s-a instalat harababura politica. Aproape toti politicienii de carton de prim-plan si-au adus o contributie de nepretuit. Mai intai Klaus Iohannis,…

- Premierul Viorica Dancila s-a întâlnit cu Calin Popescu Tariceanu, la scurt timp dupa ce acesta a anunțat, pe Facebook, ca este posibila o alianța politica între ALDE și Pro România, partidul condus de Victor Ponta, potrivit

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a revenit, miercuri, asupra anuntului referitor la o viitoare colaborare cu Pro Romania si precizeaza ca intre cele doua formatiuni politice au avut loc discutii si ca nu s-a luat vreo hotarare. In anuntul facut initial pe Facebook, el a inlocuit cuvantul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța faptul ca s-a semnat alianța politica dintre ALDE și Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Cele doua partide vor avea grupuri comune in Parlament și ulterior vor stabili protocolul de colaborare. „Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul…

- UDMR va propune, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, o revizuire mai ampla a Constituției care sa includa nu doar modificari prin care sa fie implementat votul de la referendum. Astfel, Uniunea cere eliminarea aproape completa a ordonanțelor de urgența. Luni, și președintele Pro Romania, Victor…