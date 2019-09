Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Pactul national pentru bunastarea romanilor propus de liderul PSD, Viorica Dancila, partidelor parlamentare reprezinta ''un gest politic''. El a reamintit ca Guvernul Dancila are nevoie de un vot in Parlament "pentru restructurare", necesar atunci cand se schimba componenta politica a Executivului. "Doamna Dancila ar fi trebuit sa inteleaga. (...) Daca nu vine votul de incredere solicitat de premier, atunci Guvernul va cadea prin motiunea de cenzura. Am avut o prima intalnire informala cu PNL (...). Vom mai avea o discutie,…