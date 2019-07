Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Pe ordinea de zi se afla desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale din toamna, dupa ce, intr-o sedinta anterioara,…

- Ponta a apreciat, la TVR1, ca la sedinta Comitetului Executiv National al PSD Viorica Dancila va fi desemnata drept candidatul la prezidentiale. El a adaugat ca dialogul va continua, "daca este cazul", adaugand ca un candidat sustinut de PSD, ALDE si Pro Romania va intra in turul II al alegerilor…

- Luni, cu o zi inainte ca PSD sa-si stabileasca in Biroul Politic candidatul la prezidentiale, premierul Viorica Dancila se va intalni cu Victor Ponta si cu Calin Popescu Tariceanu pentru a le cere sa sprijine prezidentiabilul partidului. Aceasta, in conditiile in care ALDE a anuntat ca ar vrea si el…

- Viorica Dancila isi reia astazi, turneul electoral prin tara. Conform programului anuntat, joi este in Mehedinti, vineri, in judetele Mureș si Bistrița Nasaud. Turneul destinat alegerilor prezidentiale va continua cu judetul Sibiu, iar duminica se va opri in Prahova. Ca nu e de gluma, iar Dancila joaca…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca „absolut” ar câștiga un tur al doilea al alegerilor prezidențiale daca l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis, pentru ca actulul șef al statului, deși e pe primul loc în sondaje, nu are prea multe realizari în mandatul sau la Cotroceni,…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, aliati din vremea USL, au din nou un plan comun pentru alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cei doi ar vrea ca PSD, ALDE si ProRomania sa sustina un candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta sa fie Calin Popescu Tariceanu. Viorica…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…