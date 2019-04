Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a reacsionat dur pe Facebook dupa clasarea dosarului in care era acuzat ca a luat mita un milion de euro de la SOV. "Am inventariat nu o data abuzurile care s-au produs in Romania ultimilor 15 ani, de cand statul paralel a devenit mai puternic decat statul oficial; si ele…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a devenit ”un cancer” al politicii romanești și le cere celor din PSD sa acționeze chirurgical pentru indepartarea acestei ”tumori”. ”O tara sacrificata de Dragnea, pentru Dragnea!Dragnea. Individul acesta este un cancer care trebuie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii cere președintei CSM Lia Savonea, intr-o scrisoare deschisa, sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei in cazul tergiversarii dosarului șefului Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.

- Un procuror de la DNA le-a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie rejudecarea dosarului in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Pe 22 mai 2018, un complet de la Instanta suprema…

- ICCJ judeca, luni, ultimul termen din dosarul in care președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat de marturie mincinoasa. In prima instanta, Calin Popescu Tariceanu a fost achitat, insa procurorii au facut apel. DNA iși susține, la ora transmiterii știrii, pledoaria, Direcția solicitand…

- Presedintele Comisiei juridice, senatorul Robert Cazanciuc, a declarat marti ca ar trebui prelungit termenul de studiere a dosarului de la DNA prin care se solicita incuviintarea urmaririi penale a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pentru a da posibilitatea sa-l vada si senatorii…

- Danuț Pop, liderul Partidului Ecologist Roman, critica discursul public al politicienilor care vorbesc despre investiții in Romania. Luat in vizor a fost de aceasta data liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pe care il acuza nici mai mult nici mai puțin de „tradarea intereselor țarii”.Citește…

- Presedintele executiv al Pro Romania, deputatul Daniel Constantin, a declarat sambata ca executia bugetului pe cei doi ani de guvernare Dragnea-Tariceanu arata investitii mai mici chiar si decat cele din "guvernul zero", condus de Dacian Ciolos."Guvernul Ciolos a ramas cu eticheta de 'guvern…