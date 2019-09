Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, luni, la finalul sedintei conducerii, ca formatiunea a decis sa voteze motiunea de cenzura, decizia venind in urma "agresivitatii" premierului care a incercat sa destructureze partidul". ALDE va da 20 de semnaturi pentru motiunea de cenzura, a mai spus…

- „Toate actiunile Partidului National Liberal sunt in conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura, care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice: ALDE…

- "Am observat ca se taraganeaza foarte mult luarea unei decizii din partea ALDE si Pro Romania. Ca urmare, am invitat toti liderii grupurilor parlamentare la o intalnire, maine, pentru a avea o discutie in cadru larg referitor la urgentarea depunerii motiunii de cenzura. Dorim prin aceasta sa ii punem…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor susține ca moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila ar fi trebuit sa fie depusa saptamana trecuta."Eu aș fi vrut sa fie depusa moțiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (…) Daca vine premierul și trece restructurarea guvernului cu 233…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, joi, la Bistrita, ca USR va intra la guvernare doar in urma alegerilor anticipate, el precizand ca sunt sanse mari ca motiunea de cenzura sa treaca, cu sprijinul ALDE si Pro Romania. "Soluția corecta este aceea sa ne intoarcem la popor, dupa care vom intra la guvernare…