- "Am inventariat nu o data abuzurile care s-au produs in Romania ultimilor 15 ani, de cand statul paralel a devenit mai puternic decat statul oficial; și ele nu au fost deloc puține. Am avut spectacolele catușelor, oameni legați și tarați pe treptele parchetelor cu program fix, corelat cu prime-time-ul…

- Calin Popescu Tariceanu reacționeaza luni, pe Facebook, dupa ce procurorii DNA au clasat dosarul in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu era acuzat ca i-a dat un milion de euro mita liderului ALDE, fost premier la acea data, pentru numirea lui Liviu Mihaiu guvernator al Deltei.„Am inventariat…

