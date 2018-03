Targul de Florii de la Muzeul National al Taranului Roman Duminica cea de pe urma din Paresimi sau din Postul mare este cunoscuta sub numele de Florii, Duminica Floriilor sau Duminica Vlastarelor. De peste 20 de ani, Muzeul National al Taranului Roman tine aceasta sarbatoare si isi asteapta vizitatorii, timp de trei zile, sa vina la primul targ de mesteri de peste an. La Targul de Florii participa incondeietoare, tesatoare, cusatorese, impletitoare, olari, iconari, lingurari, pielari, rudari... mesteri vechi, care si-au dovedit iscusinta de-a lungul timpului si care duc mai departe traditia mestesugului lor.



De vineri, 30 martie, pana duminica,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent proiect aprobat de CNI, in valoare de 5,5 milioane lei, a fost o sala de sport in satul Poganu din judetul Olt, intr-un sat cu doar 730 de locuitori. Satul Greci, din Dambovița, nu are decat 1.100 de locuitori, dar elevii de acolo, puțini cați sunt ei, se bucura de o sala de…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii,…

- Prognoza meteo la inceputul saptamanii. Lapovita si ninsoare, cu depunere de polei, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața, 19 martie, de la ora 6.00 și este valabila pana marți seara ora 21.00. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma…

- COD GALBEN - In intervalul 17.03.2018 ora 16:00 – 19.03.2018 ora 20:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic (judetul Cluj), afluentii mici ai Somesului aferenti sectorului aval S.H.…

- Inundatii in 14 judete ale tarii Inundatiile din ultimele zile au afectat 38 de localitati din 14 judete ale tarii. Cele mai grave situatii sunt la Capeni, în judetul Covasna, si Augustin, în judetul Brasov - potrivit ultimei informari a Ministerului de Interne. Apele…

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila de joi, de la ora 12.00 pana vineri la ora 12.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din alte judete. Potrivit…

- "Din pacate, avem situatii dificile produse de inundatii. Inca de azi-noapte, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, este in localitatea Capeni, unde avem o mare problema, si unde a inspectat, la fata locului, digul aflat sub presiunea apelor. Impreuna cu autoritatile locale si efectivele Ministerului…

- Coduri de inundatii, oameni evacuati si dig in pericol pe Raul Olt Foto: Arhiva. Pâna la prânz, este în vigoare codul portocaliu de inundatii pentru râurile din 9 judete: Arges, Teleorman, Dâmbovita, Giurgiu, Buzau, Covasna, Harghita, Brasov si…

- Terenuri agricole, drumuri si gospodarii inundate Foto: Arhiva. Sute de hectare terenuri agricole, mai multe drumuri judetene si gospodarii din 71 de localitati din întreaga tara sunt afectate de inundatiile cauzate de ploile din ultima perioada si de topirea rapida a zapezilor.…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- Societatea Romana de Radiodifuziune prezinta cea de-a XVI-a editie a Premiilor Muzicale Radio Romania. Ca in fiecare an, radioul public rasplateste performanta in muzica romaneasca pop, pop-dance, folk si pop-rock in cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, luni, 16 aprilie 2018. Spectacolul va…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor hidrologice, au fost afectate 71 de localitați din 15 județe (Argeș, Brașov, Buzau, Calarași, Covasna, Dolj, Dambovița, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mureș, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) și municipiul…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca sunt afectate de inundatii 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti. "In localitatea Homorod (Brasov) au fost…

- Peste 70 de localitați din 15 județe au avut de suferit in urma inundațiilor.Mii de pompieri au fost mobilizați pentru a ajuta persoanele afectate fenomenele hidrologice periculoase. Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost afectate 71 de localitati din 15 judete…

- Cod roșu de inundații prelungit, pe 14 martie, pana la ora 12. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit atenționarea de tip cod roșu de inundații pentru mai multe bazine hidrologice din țara. Astfel, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor…

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- Hidrologii au emis o atenționare cod galben, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala și prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada, evoluției formațiunilor de gheața și propagarii. Avertizarea este valabila…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Hidrologii au emis noi avertizari cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe din țara. In localitați din Teleorman și Giurgiu sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, in perioada 9 martie, ora 13:00 – 11 martie, ora…

- In contextul incalzirii vremii, fenomen care a condus la topirea brusca a stratului de zapada si la cresterea nivelului panzei freatice, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat efecte in 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea),…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea .Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti, 689 fantani, un…

- In 2017, au fost incadrati in piata muncii aproape 12.000 de someri participanti in cadrul programelor de formare profesionala oferite de stat, potrivit monitorizarii efectuate timp de 12 luni de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Distributia geografica a cursurilor de formare…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", in colaborare cu Complexul Muzeal Judetean Neamt - Muzeul de Stiintele Naturii Roman, va invita sa vizitati expozitia temporara "Grigore Antipa - 150", care va fi gazduita in perioada 8 martie - 15 iunie 2018 la sediul din Sos…

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" ii invita pe copii sambata, 17 martie 2018 de la ora 11:00, la o noua intalnire cu Dodi, Roni si trei prieteni simpatici: dragalasa veverita, maiestuosul cocos de munte si gingasa caprioara. Alexandra Florina Popa, cercetatoare a…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunta, joi, ca la nivel national sunt vacante 23.777 locuri de munca. Situația locurilor de munca vacanțe, in fiecare județ: București — 8.379, Prahova — 1.937, Arad — 1.714, Timiș — 1.101, Dolj — 900, Iași — 658, Sibiu — 657, Valcea — 513, Brașov —…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.373 locuri de munca, in data de 27 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti -…

- Interviuri de: Zoltan Rostas și Nicole Salamon Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta marți, 27 februarie 2018, ora 18, la Clubul Țaranului, la lansarea carții „Eu in Romania ma simt strain”. Vieți de imigrant in Grecia, interviuri de: Zoltan Rostas și Nicole Salamon, aparuta la Editura Eikon,…

- Muzeul National al Taranului Roman va asteapta marti, 27 februarie 2018, ora 18, la Clubul Taranului, la lansarea cartii "Eu in Romania ma simt strain". Vieti de imigrant in Grecia, interviuri de: Zoltan Rostas si Nicole Salamon, aparuta la Editura Eikon, 2018. Intrarea este libera.Acest…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.784 locuri de munca, în data de 19 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe, respectiv 9.228,…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe –…

- Muzeul National al Taranului Roman va invita joi, 22 februarie 2018, de la ora 18, la o noua editie a Conferintelor de la Sosea. Etnologul Anamaria Iuga va povesti despre cum se sarbatoreste Lasatul Secului in unele zone ale tarii. Intrarea este libera.Vom discuta despre semnificatiile contemporane…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.251 locuri de munca, in data de 6 Februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 6.816,…

- Oficial, nu se știe cate locuințe din Romania sunt neracordate la cea mai elementara utilitate publica, energia electrica. La recensamantul din 2011, din totalul de 8.450.942 de gospodarii convenționale, dispuneau de instalație electrica 8.166.508, in procent de 96,6%. Altfel spus, 284. 434 de case…

- Ambasada Republicii Islamice Iran si Muzeul National al Taranului Roman va invita marti, 30 ianuarie 2018, de la ora 16.30, la Sala Acvariu, la vernisajul expozitiei de arta persana si artizanat organizata in cadrul Saptamanii Culturii Iraniene in Romania. Expozitia reuneste o serie de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile.…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. Potrivit celei mai recente declarații de avere a europarlamentarului, citata de HotNews, cei doi dețin mai multe imobile in județele Brașov, Dolj și Teleorman și conturi de zeci de mii de euro.Este vorba despre…

- Conducerea PSD a decis marti sa o propuna pe Viorica Dancila, europarlamentar, pentru functia de premier. Viorica Dancila este europarlamentar din 2009, fiind membra PSD din 1996, cand a aderat la partid in Teleorman, judet condus multa vreme de Liviu Dragnea. Detalii despre Viorica Dancila - aici .…

- Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit…

- Luni, 15 ianuarie 2018, sarbatorim Ziua Culturii Nationale la Muzeul National al Taranului Roman, ocazie cu care celebram Tinutul Buzaului, una din vechile regiuni istorice ale Romaniei, unde locurile sunt pline de povesti si de oameni primitori. In Buzau se spune o istorie a pamantului si a oamenilor…

- Proiectul pentru autonomia Ținutului Secuiesc a fost depus la Camera Deputaților Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte,…

- Vor fi sub incidenta codului galben judetele Harghita, Teleorman, Giurgiu, Vrancea, Bacau, Vaslui, Galati, Neamt.In aceste zone, vizibilitatea va scadea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri si tot izolat este posibil sa se produca polei. De asemenea, fenomenul se va manifesta…

- Opt judete sunt sub cod galben de ceata in noaptea de sambata spre duminica, vizibilitatea fiind extrem de scazuta. Fenomenul se manifesta si pe drumurile europene si nationale, iar politistii recomanda atentie sporita pentru evitarea accidentelor, deplasarea in conditii de ceata fiind mai dificila.Potrivit…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea, au ales sa petreaca Sarbatorile de Iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni. Astfel, presedintele Klaus Iohannis și-a petrecut sarbatorile atat la Sibiu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Kelemen Hunor iși face sarbatorile la Cluj. Unde merg politicienii in vacanța Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…