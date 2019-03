Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez, a afirmat, sambata, la Summit-ul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, care se desfasoara la Romexpo, ca la el in tara se protesteaza pentru ca sunt prea multe autostrazi, iar in Romania se protesteaza pentru ca sunt prea putine, scrie…

- Secretarul general al Partidului Popular European, Antonio Lopez Isturiz White, a afirmat sambata ca Romania este un exemplu, spre deosebire de actualul Guvern socialist de la Bucuresti care este "un esec". "Este un exemplu Romania, nu acest Guvern, nu socialistii de aici. Este un guvern…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez ,a criticat PSD, sambata la Summitul PPE al liderilor locali și regionali, spunand ca Guvernul Romaniei este un eșec, iar in Spania cetațenii se plang ca au prea multe autostrazi, in timp ce aici romanii protesteaza cu au prea puține, ceea ce este „ridicol”.„E…

- Secretarul general al Partidului National Liberal, Robert Sighiartau, a declarat sâmbata ca batalia, la alegerile europarlamentare din luna mai, va fi foarte dura, deoarece se va da cu cel mai "primitiv si toxic socialism" din Uniunea Europeana."România guvernata astazi…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez, a subliniat, in discusul tinut in fata a peste 3.000 de alesi locali, faptul ca primarii si consilierii locali sunt baza partidului si a atacat Guvernul Dancila pentru lipsa de autostrazi, ceea ce duce la proteste.

- PNL sta pe un butoi cu pulbere, inaintea campaniei pentru alegerile europarlamentare. In ultima ședința a Biroului Executiv s-a prezentat situația strangerii de semnaturi la nivel național și lucrurile nu stau prea bine.Citește și: Liviu Dragnea s-a dezlanțuit: 'Il intreb pe Rareș Bogdan și…

- ​DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, a anunțat joi seara ca veniturile obținute în toate cele patru țari în care opereaza au depașit pragul de un miliard de euro, conform rezultatelor financiare anuale preliminare publicate pe Bursa din București. Grupul controlat de miliardarul…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez a criticat, luni, la Bucuresti, intrarea lui Dacian Ciolos in cursa pentru alegerile europarlamentare si o posibila alianta cu USR-ul, in conditiile in care acesta a anuntat ca e posibil sa candideze si la alegerile prezidentiale din toamna. "Cred ca este vorba…