Stiri pe aceeasi tema

- Scandal, noaptea trecuta, in zona Șagului din Timișoara, incheiat intr-o balta de sange. Doi tineri, apropiați prin prisma locului de munca, s-au „aprins”, iar unul dintre ei nu și-a putut stapani mania, a scos un cuțit și l-a taiat in zona gatului pe colegul sau. Cei doi se aflau pe strada Luceafarul,…

- Un tanar și-a gasit sfarșitul in raul Bega, dupa ce a intrat in apaa pentru a se racori. Baiatul, a carei varsta nu a fost dezvaluita, nu a mai ieșit la suprafața. Ela fost descoperit la aproximativ 10 metri de pontonul de pe care sarise, in dreptul statiei de vaporașe Constantin Brancoveanu. Martorii…

- INCONSTIENT…Cumplitul accident s-a petrecut in localitatea Banca. Soferul unei masini inmatriculate in Anglia, cu volan pe dreapta, a pierdut controlul si a intrat violent intr-un cap de pod, oprindu-se in poarta unui localnic. Imediat dupa impact, soferul, in varsta de 48 de ani, a fugit de la fata…

- Accident grav, aseara, in Timișoara, cu trei mașini implicate. Doua persoane ranite au ajuns la spital. Martorii spun ca incidentul s-a produs din cauza a doi șoferi care faceau intrecere pe strazile Timișoarei.

- Atenție, șoferi! Evitați zona centrala in acest sfarșit de saptamana. Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada Michelangelo, precum si pe str. 20 Decembrie 1989…

- Cea mai noua librarie a Timișoarei, unde va așteapta cel mai inedit, jucauș și prietenos librar, iși deschide porțile sambata, in centrul istoric, pe str. Emanuil Ungureanu, cu multe surprize pentru curioși. „Vino sa savurezi o cafea și o prajitura delicioasa alaturi de noi. Ne va…

- Scene de groaza, in aceasta dimineața, in parcul din Faget – un barbat a fost ucis, iar soția acestuia grav ranita. Conform primelor informații, aceștia au fost atacați de un barbat de 33 de ani, din localitatea Bichigi. Nu este clar care a fost motivul atacului, agresorul luand una dintre bicicletele…

- UPDATE: Victima incarcerata a suferit leziuni incompatibile cu viața și din pacate medicii nu au mai putut face nimic. Barbatul decedat avea 20 de ani. Un accident a avut loc pe DN1, in aceasta dimineața, intre Sambata de Jos si Olteț. Un TIR si o camioneta s-au ciocnit frontal. O persoana este incarcerata,…