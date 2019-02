Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Timișoara, dupa ce o tanara a disparut fara urma de aproape o saptamana. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza cercetari pentru gasirea Andreei Diana Putinei, in varsta de 19 ani. Oamenii legii au fost sesizați de abia ieri de dispariția tinerei. Andreea Diana Putinei…

- Inca un fals medic estetician a fost descoperit ca profesa in Romania. Este vorba despre o femeie de 39 de ani din Oradea, acuzata ca a facut mai multe intervenții estetice, deși nu este medic. Polițiștii din Bihor au facut miercuri seara doua descinderi pentru a documenta activitatea infracționala…

- La inceputul acestei saptamani, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat sapte percheziții, dintre care cinci domiciliare și doua la autovehicule, in localitațile carasene Oțelu Roșu si Poiana Marului, precum si in…

Politistii timiseni din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei batrane. Este vorba despre Velea ...

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat in varsta de 60 de ani din municipiul Timișoara. „La data de 8 ianuarie a.c., Gruia Gelu ar fi plecat de la domiciliul sau situat in municipiul Timișoara, strada Iuliu Grozescu, iar pana in prezent nu a mai…

- O tanara din Beclean, condamnata la 6 ani de inchisoare in Italia dupa ce in urma cu doi ani a talharit un barbat in varsta de 65 de ani, a fost prinsa de polițiștii bistrițeni. Pe numele tinerei, autoritațile italiene au emis un mandat european de arestare, astfel ca aceasta a fost prezentata marți,…

- Un barbat de 28 de ani a intrat cu o maceta intr-un cazinou din Timișoara. L-a amenințat pe un angajat ca il taie și a cerut toți banii din casa de marcat, dar omul a apucat sa apese butonul de panica și hoțul a luat-o la fuga. Scena s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un cazino de pe strada Mareșal…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac cercetari pentru depistarea unei minore, de 17 de ani, disparuta de pe raza localitații Recaș. Mai exact, la data de 02 decembrie, la ora 21:00, HARTIBO MONICA IASMINA a plecat din Centrul de Plasament Recaș, și pana in prezent nu a mai revenit. Fata…