Tânăr urmărit de poliţişti, lovit de maşină în Capitală Accidentul a avut loc la iesire din pasajul Obor spre bulevardul Ferdinand. Soferul care l-a lovit a declarat ca tanarul a traversat strada in fuga, ca i-a sarit in fata si nu a mai avut timp sa evite impactul. „La iesire din pasaj, mi-a sarit din dreapta mea o persoana care alerga, voia sa traverseze strada si l-am lovit cu partea stanga a masinii. Fugea cat de tare putea. L-am impins la bordura, tremura", a declarat șoferul. Medicii de la SMURD l-au gasit inconstient pe carosabil cand au ajuns la fata locului. Dupa ce au stabilizat victima au transportat-o la spitalul Floreasca.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

