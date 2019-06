Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri clujean care l-a ucis pe un tanar de 33 de ani, pe o trecere de pietoni de pe strada Campul Painii din Cluj-Napoca, se numește Daniel Dumitraș. El este unul dintre acționarii Coratim, dar este implicat și in alte afaceri cum ar fi imobiliarele. Marți, la orele pranzului, Dumitraș a ieșit…

- Un accident a avut loc cu puțin timp in urma pe trecerea de pietoni din fața Teatrului Sica Aleandrescu. La fașa locului au ajuns doua echipaje care fac cercetari la fața locului, dar și dirijeaza traficul care se desfașoara cu dificultate in zona. Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora…

- Un barbat de 53 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a efectuat un viraj imprudent pe o strada din Galati, neacordand prioritate de trecere unei adolescente de 15 ani aflata in traversarea regulamentara a strazii.

- Un tanar in varsta de 17 ani a fost accidentat de o mașina la trecerea de pietoni de langa stația de autobuz „Banca", pe strada Ana Ipatescu din municipiul Suceava. Accidentul s-a petrecut marți dimineața, in jurul orei 8.45, iar pietonul nu a suferit leziuni grave, rezulta din primele ...

- Un tanar in varsta de 18 ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce a accidentat cu masina doua copile si a fugit de la locul accidentului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in jurul orei 14.08, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Bucovina din orașul Gura Humorului, un tanar…

- Un copil de 2 ani și 10 luni a fost acroșat de un autoturism pe trecerea de pietoni, la culoarea verde a semaforului, in zona Pietei Centrale din municipiul Targu Jiu. Copilul era cu bunica sa de mana in momentul accidentului. Șoferul ...

- In aceasta dimineața o fata de 15 ani a fost lovita in plin de un microbuz in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Prundu Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud. Adolescenta a ajuns la UPU Pediatrie, prezinta traumatism cranio-cerebral cu comoție cerebrala, contuzii si plagi. Șoferul, un…

- Un tanar a ajuns la spital in aceasta dimineața, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe trecerea de pietoni, in timp ce incerca sa traverseze strada regulamentar. Incidentul s-a produs pe strada Mareșal Alexandru Averescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 59 de ani. Șoferul conducea…