Iata mesajul publicat de tanarul social-democrat dupa scorul de la alegerile europarlamentare:

”Da, sunt un tanar membru PSD și sunt mandru de asta, chiar daca duminica noaptea am avut cea mai mare dezamagire din viața mea, pentru ca DA, la nivel național nu ne-au votat medicii carora Partidul Social Democrat le-a triplat salariile și am investit in sistemul medical pentru a-și putea desfașura activiatea in condiții decente.

Nu ne-au votat profesorii pentru ca le-am dublat salariile și am inceput construcția de școli și gradinițe in mediul rural pentru ca am considerat ca,…