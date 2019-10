Tânăr agresiv, dosar penal, după ce a amenințat trecătorii pe stradă Potrivit sursei citate, barbatul in cauza a ramas internat la o unitate spitaliceasca din Bucuresti. In continuare, politistii din Voluntari efectueaza cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept, dar si pentru luarea masurilor legale ce se impun, in raport cu intreg probatoriul care va fi administrat, scrie Agerpres. Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a anuntat ca a fost sesizat prin apel la 112, sambata, in jurul pranzului, cu privire la faptul ca in Voluntari, Ilfov, un tanar care era agresiv ameninta trecatorii din zona. La fata locului sau deplasat Politistii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 26 de ani ar fi lovit poarta casei lui Gigi Becali, unde erau primiți invitații pentru nunta fiicei lui, și ar fi amenințat trecatorii, ulterior acesta fiind dus de polițiști la spital pentru a primi ingrijiri medicale, potrivit Mediafax.Inspectoratul de Poliție al Județului…

- Polițiștii de Frontiera Bihor au depistat un barbat de 45 de ani din Mureș care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism fara a poseda permis de conducere. „La controlul specific, barbatului i s-a solicitat sa prezinte pe langa documentele de identitate și permisul…

- Mai multe persoane au fost implicate, vineri seara, intr-un conflict, in comuna Balotești din Ilfov. Mascații au intervenit de urgența, unii dintre cei care au participat la bataie fiind transportați la spital.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta DIICOT in cazul Luizei, pas cu pas…

- O femeie din Magurele a auzit, in aceasta dimineața, doua focuri de arma și, ulterior, a gasit in fața porții sale un barbat inconștient. Ulterior, echipajele de intervenție au constatat decesul barbatului, iar procurorii efectueaza cercetari. „In aceasta dimineața, in jurul orei 03:17, Inspectoratul…

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…

- Cele doua maicute false care au terorizat orasul Vaslui si chiar au impins un batran pe calea ferata au facut victime si in Bucuresti. Un martor care a vazut stirea despre cele doua femei ne-a trimis imagini surprinse in ianuarie 2019, in Bucuresti. Barbatul a povestit pentru Observator…

- Un sofer din Braila s-a ales cu dosar penal si permisul auto retinut, fara drept de circulatie, dupa ce a fost depistat in trafic ca a consumat opium si ketamina, in urma unui actiuni de testare efectuata de politisti vineri noapte, potrivit informatiilor oferite de Inspectoratul de Politie Judetean…