Tabere gratuite la mare pentru tineri. Criterii de selectie si calendar de inscriere la Scoala de Vara 2019

- Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Proiecte și Politici de Tineret, organizeaza in perioada 12 august – 08 septembrie 2019, proiectul Școala de vara 2019 – Program Național de Formare, cu urmatoarele teme: Modulul 1 – Consiliere și orientare in cariera Modulul 2 – Stil de viața sanatos…

- ■ la inaugurarea editiei 2019 sint asteptati reprezentanti ai Ministerului Romanilor de Pretutindeni si ai MTS Centrul de Agrement din statiunea Oglinzi va gazdui simbata, 6 iulie, de la ora 10.00, festivitatea de deschidere a Programului ARC 2019, o initiativa organizata de Ministerul pentru Romanii…

- In perioada 21-23 Iunie, are loc, la Lisabona – Portugalia, Conferința Mondiala a Miniștrilor Responsabili pentru domeniul Tineret și Forumul de Tineret. Ministerul Tineretului și Sportului este reprezentat la acest eveniment de o delegație condusa de catre doamna Cristina Andronic, Subsecretar…

- Un proiect la nivel național, finanțat de catre Ministerul Tineretului și Sportului, in colaborare cu Federația Romana de Rugby, care vizeaza formarea de selecționate regionale la mai multe categorii de varsta a prins contur și in zona Moldova, a anunțat Federația. Astfel, in urma unui trial desfașurat…

- Arhitectii si designerii din Romania sunt invitati sa-si dea frau liber creativitatii in cadrul unui concurs organizat de Top Casa – „Sketch to Reality Awards”. Prin aceasta initiativa, Top Casa vrea sa promoveze a creativitatea, excelenta si profesionalismul in randul comunitatii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, prezent, luni, la intalnirea Comitetului European Ad Hoc pentru Agentia Mondiala Antidoping (CAHAMA), a declarat pentru AGERPRES ca lupta impotriva dopajului reprezinta o prioritate pentru Guvernul Romaniei. "Lupta impotriva dopajului este o prioritate…

- Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, cu domiciliul in judetul Salaj pot beneficia de tabere gratuite prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj. Dupa cum a explicat directorul institutiei, Adrian Farcas, potrivit normelor metodologice aprobate de catre Ministerul Tineretului…