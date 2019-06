Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles-ul nu înceteaza sa fie pentru Statele Unite altceva decât o mașina de functionari care nu au nimic de spus în procesul de devenire a noii ordini mondiale a secolului XXI. Totul se reduce la euro. Si Europa nu se confrunta cu cele mai bune momente ale sale, potrivit unei analize…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, va prezida miercuri, 22 mai, la Bruxelles, Reuniunea Consiliului Educatie, organizata sub egida Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Pe agenda Consiliului Educatie figureaza adoptarea a doua propuneri de recomandari: -Recomandarea Consiliului…

- Viitorul țarii depinde de tineri iar in acest sens generația tanara trebuie sa iși asume responsabilitatea de a se implica in a schimba lucrurile in bine, de a se lupta pentru Romania și promovarea frumoasei noastre comunitați din județul Alba. (Explicație FOTO- ”Concurs de ilustrație pentru copii și…

- Euroscepticul Viktor Orban, premierul Ungariei, se afla in Transilvania, intr-o vizita de doua zile, intre 8 și 10 mai. Liderul ungar este invitat de UDMR, pentru a sprijini formațiunea maghiara sa transmita hotararea Ungariei vecine pentru proiectul autonomist al UDMR. Inaltul oficial ungar nu a solicitat…

- Cu ocazia manifestarilor prilejuite de ZIUA EUROPEI, a Proclamarii Independentei de Stat a Romaniei si a Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial, din zona Centru a municipiului Turda in data de 09.05.2019 intre orele 11.00 -13.30, pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor,…

- E de așteptat o agenda puțin ambițioasa acum, când diplomații UE iau drumul Sibiului, în România, pentru o conferința ce va lasa Brexit-ul deoparte în favoarea unei agende concentrate pe viitorului blocului, cu doar doua saptamâni înainte de alegerile europene.Liderii…

- Cu o zi inainte de startul oficial al campaniei electorale, fostul premier Mihai Tudose a scris pe Facebook ca luna aceasta „o sa vedem multi candidati care descopera strazile, pietele sau ca Romanie nu este doar Bucuresti”, subliniind ca europarlamentarii nu sunt trimisi la Bruxelles „sa se bata” cu…

- Congresul organizat de Asociatia „WeEuropeans“ a avut loc la Parlamentul European, pe 22 martie 2019, in Bruxelles. Zece cetateni europeni, printre care si un tanar roman, au vorbit despre prioritatile Europei, ideile lor fiind cele mai votate la nivel european.