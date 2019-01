Stiri pe aceeasi tema

- Sute de zboruri au fost anulate marți din cauza grevei personalului de securitate de la opt aeroporturi din Germania, estimandu-se ca cel puțin 220.000 de pasageri vor fi afectați de aceasta acțiune, potrivit asociației aeroporturilor germane ADV, informeaza site-ul de știri The Local, conform Mediafax.Personalul…

- O greva a personalului de securitate din aeroporturi perturba marti traficul aerian din Germania, informeaza DPA. Protestul sindical afecteaza sute de zboruri si cel putin 220.000 de pasageri, potrivit asociatiei aeroporturilor ADV.

- Federatia ''Solidaritatea Sanitara'' informeaza ca a initiat un protest la adresa Guvernului, denumit Plugusorul Nedreptatitilor, ce anunta si pregateste valul de actiuni de protest ce va urma in prima parte a anului 2019, din cauza efectelor negative pe care Ordonanta de Urgenta…

- Un roman a fost arestat in Olanda, joi seara, dupa ce a amenințat cu un cuțit mai mulți pasageri din aeroportul Schiphol din Amsterdam și a strigat ca ar avea ceva periculos in geanta, conform Digi24. Aeroportul a fost evacuat. Romanul, in varsta de 47 de ani, cu reședința in Haga, a fost incatușat…

- Zeci de romani sunt blocati pe aeroportul londonez Luton dupa ce doua curse catre Cluj au fost anulate sambata si duminica. Mai mult de 180 de persoane, care ar fi trebuit sa decoleze sambata, respectiv duminica, au ramas blocate pe aeroportul Luton din Londra, dupa ce doua curse aeriene au fost anulate…

- Greva lucratorilor de la manipulare bagaje de pe Aeroportul din Bruxelles, Belgia, care este inca in desfașurare, a dus sambata, 27 octombrie, la anularea a 110 din cele 550 de zboruri prevazute pentru aceasta zi, blocand astfel mii de calatori, a anuntat un purtator de cuvant al aeroportului, citat…

