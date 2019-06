Sute de vulturi rari, otrăviţi în masă în Botswana. Braconierii, principalii suspecţi Autoritatile guvernamentale suspecteaza ca braconierii care au omorat trei elefanti au contaminat cadavrele acestora cu otrava. Incidentul a fost catalogat de activistii de mediu drept unul dintre cele mai importante episoade documentate de ucidere in masa a unor vietuitoare amenintate cu disparitia. Autoritatile guvernamentale au declarat ca otravirea in masa este ''periculoasa si daunatoare mediului'' si a indemnat publicul sa ''se abtina de la astfel de acte ilegale''. Zona a fost decontaminata, iar mostrele prelevate de la fata locului urmeaza sa fie analizate. Vulturii care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

