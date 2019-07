Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda embargoului impus de ONU, liderul nord-coreean reușește sa importe numeroase produse de lux, intre care și berlinele Mercedes pe care le-a folosit la intalnirile cu Donald Trump, Xi Jinping sau Vladimir Putin. Plecate din Germania, spun surse americane, vehiculele respective au tranzitat mai…

- Serviciul de protecție si paza a demnitarilor a anunțat ca doua persoane au fost arestate joi, de Ziua Naționala a Statelor Unite, în urma incendierii unui steag pe Bulevardul Pennsylvania, în fața Casei Albe, scrie Mediafax, citând publicația Time. Incidentul s-a produs joi…

- Cu prilejul implinirii a 100 de ani de la vizita istorica a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Campeni – atunci cand in „Capitala Țarii Moților” a fost inaugurat și un pod de fier peste raul Arieș. Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere „Detunata – 5 Moți – Avram Iancu” și Centrul…

- Zeci de mii de persoane au protestat marti seara, la Praga, cerand demisia ministrului ceh al Justitiei, Marie Benesova, informeaza agentia Associated Press si postul Fox News, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea: Trebuie eliminata pensia speciala pentru parlamentari Manifestantii…

- Cotidianul german Leipziger Volkszeitung comenteaza in editia sa de joi rolul consilierului national de securitate al presedintelui american John Bolton in confruntarea Statelor Unite cu Iranul, transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește și: Donald Trump și Andrzej Duda se vor intalni pe 12…

- Polițiștii din Ilfov au confiscat ieri peste 1.400.000 de țigarete de contrabanda in București și Prahova, ascunse in doua autoutilitare."La data de 24 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Ilfov au organizat o acțiune de prindere in flagrant delict…

- Donald Trump, s-a intalnit, marți, cu directorul executiv al Twitter, Jack Dorsey, la cateva ore dupa ce a acuzat compania de "discriminare" fata de conservatori. Președintele SUA a vrut sa știe motivul pentru care a pierdut urmaritori pe rețeaua de socializare. Intr-un mesaj, Twitter a transmis ca…