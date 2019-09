Stiri pe aceeasi tema

- Garda de coasta libiana a informat joi seara despre recuperarea a 493 de migranti de pe sase barci gonflabile in cadrul a sase operatiuni pe mare desfasurate in cursul acestei saptamani la nord-est si nord-vest de Tripoli, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Migrantii, printre care se afla…

- Garda de coasta libiana a informat joi seara despre recuperarea a 493 de migranti de pe sase barci gonflabile in cadrul a sase operatiuni pe mare desfasurate in cursul acestei saptamani la nord-est si nord-vest de Tripoli, informeaza vineri Reuters. Migrantii, printre care se afla 28 de…

- Rusia a inaugurat vineri o reprezentanta auto care va vinde limuzine de lux marca Aurus, un tip de automobil utilizat si de presedintele Vladimir Putin, transmite Reuters, potrivit stirileprotv.roAceste limuzine sunt destinate sa fie mostenitoarele celebrelor sedanuri ZIL, care timp de decenii…

- Guvernul italian doreste ca alte tari din Uniunea Europeana sa se angajeze sa ii primeasca pe cei aproximativ 135 de migranti salvati joi seara, inainte de a permite debarcarea lor pe tarmul italian, in acest context ministrul italian de interne, Matteo Salvini, cerand din nou un acord european de repartizare…

- Sute de persoane dintr-un centru de detentie pentru migranti africani in Libia, bombardat saptamana trecuta, au inceput o greva a foamei cerand evacuarea din tara, a anuntat marti un responsabil al acestui centru, citat de DPA.Centrul, situat in suburbia Tajoura a capitalei Tripoli, a fost…

- Papa Francisc a cerut duminica organizarea unor „coridoare umanitare” pentru migranti, reactie ce survine dupa atacul aerian asupra unui centru de detentie pentru migranti în Libia, scrie Agerpres.„Comunitatea internationala nu poate tolera fapte de o asemenea gravitate…

- Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a publicat joi un raport care precizeaza ca marti au avut loc la Tajoura, in Libia, doua lovituri aeriene - una asupra unui garaj gol si alta asupra unui hangar in care se aflau 120 de refugiati si migranti. In urma atacurilor au fost ucisi…

- Aplicatia de e-hailing Yango, parte a grupului Yandex, a fost lansata joi in Bucuresti, Romania fiind a cincea din Uniunea Europeana unde acest serviciu este disponibil. Aplicaţia operează în prezent în 16 ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, iar, în…