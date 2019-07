Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, luni, ca se retrage din cursa interna pentru de semnarea candidatului la alegerile prezidențiale din toamna. Anunțul lui Fifor privind retragerea vine la o zi dupa ce ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca se retrage din cursa interna…

- Un sondaj intern al PSD ce a avut ca scop masurarea posibililor candidați ai partidului in cursa pentru prezidențiale a creat o stare de depresie politica. Niciun politician masurat in sondaj nu intra in turul doi al alegerilor prezidențiale!- conform EVZ.ro Pe primul loc este Viorica Dancila cu 9 la…

- Congresul PSD pentru alegerea candidatului la alegerile prezidențiale va avea loc pe data de 3 august, au declarat surse din partid pentru agenția Mediafax.Pâna acum și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici, secretarul…

- In interiorul partidului PSD ar avea loc discutii cu privire la alegerile prezidentiale. Pe lista scurta a partidului s-ar numara Titus Corlațean, potrivit surselor Romania TV. Mai multi social-democrați spun ca acesta ar fi potrivit sa candideze la scrutinul prezidential pentru ca are capacitatea…