Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere reamintește conducatorilor auto ca maine, 20.06.2019, vehiculele rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul auto (autoturisme), care trec podul peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere.

Acest lucru este posibil fiindca data de 20 iunie a fiecarui an este considerata „Ziua Podului", in care autoturismele pot trece fara achitarea tarifului, in conformitate cu prevederile pct. 42 din Anexa nr. 3 Tarife de trecere pentru utilizarea podului…