- Liviu Dragnea a anuntat ca legile justitiei si madificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare. Prezenta-SURPRIZA la Congresul PSD: Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, in primul rand la Sala Palatului "Asa cum spus si anul trecut, pana…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, s-a aflat alaturi de presedintele PSD la Congresul de la Sala Palatului, in cadrul caruia peste 4.000 delegati din intreaga tara si-au ales noua conducere a partidului.

- Doamnele social democrate s-au impus prin eleganta tinutelor. Iar rosul a fost alegerea preferata. In mijlocul doamnelor social-democrate s-a remarcat si cea mai puternica sustinatoare a sefului PSD, Liviu Dragnea: viitoarea sa sotie, Irina. La cei 25 de ani ai sai, Irina Tanase a atras multe…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- La Congresul PSD, printre cei 4.000 de delegați și-a facut loc și o prezența mai puțin obișnuita intre membrii PSD! Este vorba despre iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase. Ea a fost așezata in primul rand al salii, intre cei mai importanți lideri ai partidului.Irina Tanase o are…

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a ajuns la Congresul PSD de la Sala Palatului, iar primul mesaj transmis a fost unul de unitate, un apel la calm. De asemenea, Firea s-a referit si la viitorul presedinte al PSD, desi azi nu se pune in joc functia ocupata de Liviu Dragnea."Eu…

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar care a fost convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Congresul PSD ar putea aduce surpriza anului: vom afla numele candidatului partidului la alegerile prezidentiale de anul viitor. Tot mai multe voci din partid spun ca miscarile de trupe de la varful formatiunii sunt menite tocmai sa cearna prezidentiabilii. Printre cei care au fost nominalizati…

- Comitetul Executiv al PSD trebuie sa valideze candidaturile depuse pentru funcțiile de președinte executiv, secretar general și vicepreședinte. Tensiunile dintre tabere sunt din ce in ce mai evidente. Codrin Stefanescu, inca secretar adjunct al partidului, a declarat ca in partid trebuie…

- Liviu Dragnea și Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate, sunt suspecți intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din aceasta țara, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, scrie Rise Project.RISE Project și Folha de Sao Paolo, una dintre…

- Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le face "acest scandal exagerat", dar ar fi bine sa se gandeasca si la partid. "Daca mi-aduc…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, aduce in vedere o problema cu care se confrunta mai mulți posibili candidați pentru funcțiile de conducere din cadrul partidului. Liderul PSD subliniaza niște carențe in ceea ce privește viitorul Congres al formațiunii politice. Ștefanescu s-a folosit…

- Edward Pastia, directorul executiv al Realitatea TV, a explicat ca este de-a dreptul socant ceea ce se intampla. "Nu ni s-a pus ca ar exista vreo restrictie pana acum, vorbim de Sala Palatului, nu de Teatrul Mic, vorbim de un mini-studio nu de un platou de televiziune", a spus acesta. "Mi se pare rusinos",…

- Nimeni din PSD Cluj nu vrea sa fie vicepresedinte national. Horia Nasra are alta ambitie la nivelul Clujului Forul executiv de conducere al PSD a decis luni ca la Congresul de sambata sa se aleaga un nou presedinte executiv, un nou secretar general si 16 vicepresedinti, pe regiuni. Nimeni din PSD Cluj…

- "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest post sa fie ales de Congres, si vicepresedintii", a declarat Liviu Dragnea, dupa sedinta CEx al PSD, de luni. Liderul PSD a mai anuntat ca la Congresul din data de 10 martie, incepand…

- Liviu Pop a declarat pentru RFI ca-l sustine pe Liviu Dragnea pentru un nou mandat de presedinte al partidului, la Congresul extraordinar din 10 martie. In opinia este cel bun presedinte din istoria partidului si cel mai puternic.

- Mai multe organizatiile PSD au adoptat rezolutii prin care isi arata sustinerea fata de presedintele partidului, Liviu Dragnea, la Congresul din 10 martie, cu toate ca, potrivit statutului, Dragnea nu poate fi schimbat din fruntea partidului cu votul delegatilor, ci doar cu votul tuturor membrilor PSD.

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat in martie, propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București. „La ședința au participat parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat al Afacerilor…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat ieri, 3 martie 2018, propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București.La ședința au participat parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat…

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București. La ședința au participat, sambata, parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat al Afacerilor…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte...

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr-o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600…

- Foarte interesanta mișcarea liderului PSD Liviu Dragnea. Sfidat – și pe buna dreptate – de catre unul dintre liderii partidului, Niculae Badalau, dar și de catre alți fruntași, Liviu Dragnea a ales sa lupte. Și nu oricum. El a preluat pur și simplu mișcarea politica a adversarilor sai interni, ducand-o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS la Congresul PSD"Nu…

- Congresul PSD din 10 martie va aduce o schimbare majora in conducerea partidului și va schimba polii de putere. Trei dintre cei mai importanți agenți electorali ai PSD s-ar putea retrage din conducerea partidului, pentru ca au anunțat ca nu vor mai candida la acest Congres. Citește și: Liviu…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Congresul PSD din luna martie se anunța unul extrem de involburat, pentru ca doi dintre greii PSD care au avut conflicte recente cu Liviu Dragnea, Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu, și-au anunțat candidaturile la funcții de conducere in PSD, la acest Congres.„Nu am candidat in anul 2015…

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri, la ora 16.00, pentru a stabili data Congresului extraordinar al partidului. Social-democratii au votat, in urma cu o saptamana, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD…

- Congresul extraordinar al PSD, convocat la insistentele lui Liviu Dragnea, va avea trei mize: mazilirea unor vicepresedinti care nu-i sunt loiali liderului PSD, ridicarea interdictiilor pentru social-democratii cercetati penal si acordarea unui vot de incredere, simbolic, pentru Liviu Dragnea, care…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- VREA RECONFIRMARE… Liviu Dragnea anunta Congres in PSD, in luna martie. “Voi cere vot pentru mine, ca presedinte al partidului”, spune Dragnea. Un bun prilej pentru unii dintre baronii locali sa-si arate atasamentul fata de presedintele actual al partidului, cel care isi elimina fara scrupule opozantii…

- Anuntul despre un Congres extraordinar al PSD in luna martie, facut de Liviu Dragnea miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, pe scarile din sediul PSD, a surprins majoritatea liderilor partidului. Multi dintre cei intrebati la intrarea in sediu despre acest lucru au spus chiar ca…

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare din interiorul PSD. Care este relatia dintre Liviu Dragnea si greii partidului? Analistul politic, Cozmin Gusa, spune ca tensiunile din interiorul PSD au trecut de temperatura de fierbere si arata ca Dragnea a fost menținut la șefia partidului pentru a-și proteja…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- „Trebuie sa fim constienti ca aceste crize nu fac deloc bine tarii in primul rand, romanilor si, bineinteles, nici noua, ca partid, nu ne fac bine. Si este de evidenta faptul ca trebuie sa ne luam acum masuri asiguratorii sa nu se mai repete astfel de momente peste cateva luni", a declarat primarul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anuntat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. „Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru",…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj impaciuitor la Sucevița, incurajand susținerea reciproca intre filialele partidului, dupa ce la un CEx al PSD Suceava, au existat voci care il criticau dur pe Mihai Tudose, premierul Romaniei, și pe Nicolae Badalau, președintele executiv al formațiunii…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Partidul Social Democrat este un butoi cu pulbere și explozia nu va intarzia sa apara. Deși in public președintele PSD, Liviu Dragnea, neaga ca ar exista grupari in cadrul partidului: ”In fiecare zi citesc pe stiripesurse ca sunt grupari in PSD!”, spunea șeful PSD acum cateva saptamani.Lovitura…

- Bat clopotele de nunta in PSD! Șeful partidului se așeaza, din nou, la casa lui. Liviu Dragnea, un susținator al familiei tradiționale, a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre casnicie, afirmand ca in 2018 ar putea face pasul cel mare. „Fata blonda”, așa cum ii place lui Dragnea sa-și alinte iubita,…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…