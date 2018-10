Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun, prima imagine cu bebelusul si primele cuvinte dupa nastere Tocmai de aceea procesul de recuperare a fost mult mai rapid si facil, Ela putand sa isi tina imediat copilul la piept si sa aiba astfel prima conexiune cu acesta, atat de importanta dupa nastere. Vedeta a fost vizitata in salonul…

- Ela Craciun, gazda emisiunii Numai de bine (Antena 3), a adus pe lume miercuri, la ora 16.03, un baiețel. Micuțul a avut la naștere 2,760 kilograme și 50 cm, primind din partea medicilor nota 10. Vedeta TV,...

- Ela Craciun a nascut un baiețel sanatos astazi. In varsta de 36 de ani, Super Mom, așa cum e cunoscuta in mediul online, a dat chiar ea vestea cea mare pe rețelele de socializare. Citește și: Ela Craciun se va intoarce la munca dupa ce va naște: ”Nu-mi iau deloc concediu de maternitate” Ela Craciun…

- Ela Craciun numara zilele pana cand va devein din nou mama. Vedeta tv va aduce pe lume cel de-al treilea copil al sau, un baiețel. Ela Craciun a fost activa toata perioada sarcinii și așa va fi și dupa. Se va intoarce la munca la scurt timp dupa ce va naște. Vedeta tv, care urmeaza a deveni mama pentru…

- Ela Craciun se pregatește pentru a aduce pe lume cel de-al treilea copil, și de aceasta data apeland la nașterea naturala. Vedeta TV a demarat o campanie prin care incurajeaza femeile sa aleaga aceasta varianta, in condițiile in care primesc acceptul medicului in acest sens. Totul a pornit de la statistica…

- Adela Popescu implinește astazi varsta de 32 de ani, iar cu aceasta ocazie, Radu Valcan a surprins-o și in mediul virtual, unde i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi se pregatesc sa devina parinți pentru a doua oara. Prezentatoarea tv și soțul ei mai au impreuna un baiețel, pe Alexandru. Radu Valcan…

- Ela Craciun iti spune ce sport poti face in siguranta in timpul sarcinii Este si cazul Elei Craciun, care, aflandu-se la a treia sarcina, a primit recomandarea de a nu face sport intens si de a nu pune presiune asupra abdomenului. Constienta de toate aceste situatii, si avand un public numeros format…