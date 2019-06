Stiri pe aceeasi tema

- Canicula in sud Vremea va fi in continuare calduroasa, pe arii relativ extinse in regiunile sudice, estice si local in cele centrale, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati, informeaza ANM. IN TARA In zonele de…

- Marți, 18 iunie, ora 18:00, invita publicul la Casa Memoriala „Anton Pann” din București (Str. Anton Pann 20) pentru a lansa impreuna carțile de „aduceri aminte” realizate pe parcursul unui an de varstnicii care au beneficiat de atelierul Cartea mea de aduceri aminte, organizat de Muzeul Național…

- Klaus Iohannis, a semnat vineri, 17 mai a.c., decretele de decorare a doamnei Georgeta Mariana Filitti, a doamnei Paulina Popoiu și a Muzeului National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Astfel, in semn de inalta apreciere pentru prestigioasa activitate de cercetator si istoric, pentru daruirea…

- Sport, simboluri naturale, identitate, forța și determinare, valori culturale, in Sezonul Romania-Franța, la Muzeul Antipa! De aceasta data, rugby-ul este cel care unește un element din natura, caracterizat de atribute precum puterea și rapiditatea, curajul, rezistența, dar și frumusețea efemera sau…

- Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, va participa vineri, 19 aprilie 2019, la Festivalul Ariilor Naturale Protejate – Editia I. Evenimentul este organizat de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și este dedicat comunitaților locale situate in arii naturale…

- In aceasta zi de miercuri, 17 aprilie 2019, unul din cele mai indragite spectacole ale scenei romanesti, moralizator fara ostentatie si cu lipici la public, "Dineu cu prosti", productie a Teatrului National "I.L.Caragiale" din Bucuresti, ajunge la un numar impresionant de reprezentatii. S-a jucat peste…

- ICR Chișinau sprijina deplasarea Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) la Chișinau, in cadrul celei de-a VI-a ediții a proiectului „Teatrul Romanesc la București și Chișinau”. La aceasta ediție, TNB va prezenta pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinau doua spectacole:…

- Joi, 4 aprilie 2019, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va invita la vernisajul dublei expoziții „Semnele Ceriului – Constelații romanești tradiționale”. Proiectul reunește fotografii aparținand lui Ilie Tudorel, artist fotograf din Baia Mare, adunate sub numele „Semnele Ceriului” și materiale…