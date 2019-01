Suedia: Patru partide au ajuns la un acord pentru un guvern minoritar condus de Stefan Lofven

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații un infografic avand la baza date din ultimul sondaj de tip Omnibus, desfașurat intre 24 noiembrie - 9 decembrie 2018. Conform datelor publicate, la alegerile europarlamentare PSD ar obține cele mai bune scoruri in Muntenia…

- MRI se rebranduiește ca PLUS și nu se știe care vor fi efectele Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (noiembrie-decembrie). Sondajul a fost realizat in perioada 24 noiembrie – 9 decembrie pe un eșantion național de 1067 de persoane la…

- Partidele politice de opozitie din Marea Britanie nu au reusit marti sa ajunga la un acord pentru depunerea imediata a unei motiuni de cenzura impotriva guvernului condus de Theresa May, oferind un scurt ragaz premierului aflat in mare dificultate din cauza acordului sau de Brexit, relateaza AFP.Partidul…

- Casele de pariuri o considera favorita pe reprezentativa gazda Franta, care are cota 3,50 la un triumf. Locul doi in preferintele bookmakerilor e ocupat de Rusia, cu 3,75, in timp ce nationala Romaniei e vazuta cu sansa a treia la castigarea Campionatului European de handbal feminin, avand cota 5,00.…

- Romania va juca ultimul sau meci din grupa miercuri, 5 decembrie, contra Norvegiei, la Brest, de la ora 22:00, in direct la TVR 1 și in format liveTEXT pe www.libertatea.ro. Romania – Norvegia Handbalistele tricolore abordeaza cu un moral excelent partida contra septuplei campioane europene și tripla…

- Liderul Social-Democratilor suedezi, Stefan Lofven, a primit un termen suplimentar pentru a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat duminica seara presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmit dpa si Reuters. Norlen urma sa il propuna in mod oficial luni pe Lofven pentru functia…

- Parlamentul suedez l-a respins pe liderul partidului Moderatilor, Ulf Kristersson, ca potential prim-ministru miercuri, impasul politic continuand dupa alegerile de la inceputul lui septembrie, scrie Politico.Kristersson avea nevoie de aprobarea parlamentului pentru a putea guverna intr-o…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Danemarcei cu privire la decizia de prelungire a efectuarii controalelor la frontiera danezo-germana pana la data de 11 mai 2019. In aceste conditii, toate persoanele care calatoresc…