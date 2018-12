Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Social-Democratilor suedezi, Stefan Lofven, a primit un termen suplimentar pentru a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat duminica seara presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmit dpa si Reuters. Norlen urma sa il propuna in mod oficial luni pe Lofven pentru functia…

- Parlamentul suedez l-a respins pe liderul partidului Moderatilor, Ulf Kristersson, ca potential prim-ministru miercuri, impasul politic continuand dupa alegerile de la inceputul lui septembrie, scrie Politico.Kristersson avea nevoie de aprobarea parlamentului pentru a putea guverna intr-o…

- Parlamentul suedez a respins miercuri, asa cum era de asteptat, propunerea ca liderul conservatorilor suedezi Ulf Kristersson sa devina prim-ministru, ceea ce aduce si mai multa incertitudine pe scena politica din Suedia la mai mult de doua luni de la alegerile parlamentare, transmite Reuters.…

- Liderul conservatorilor suedezi Ulf Kristersson a afirmat luni ca va cauta sa obtina aprobarea pentru formarea unui guvern minoritar din care sa faca parte Partidul Moderat si crestin-democratii, transmite Reuters. ''Am ales sa merg inainte in pofida riscului evident ca acest guvern nu va fi…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a renuntat luni la formarea unui guvern, ceea ce prelungeste perioada de incertitudine de aproape doua luni de la alegerile parlamentare din Suedia, care au avut un rezultat neconcludent, transmite Reuters. ''In lumina raspunsurilor…

- Prim-ministrul suedez, Stefan Lofven, va trebui sa se retraga din funcție, dupa ce a pierdut marți susținerea Parlamentului, dupa patru ani petrecuți in funcție, au transmis reprezentanții Guvernului suedez, citați de BBC și Reuters, scrie Mediafax.Membrii Partidului Suedez Democrat (SD) au…

- Premierul suedez Stefan Lofven este in pericol sa piarda puterea, printr-o motiune de cenzura care va avea loc marti in noul for legislativ al tarii rezultat in urma alegerilor cu final neconcludent desfasurate la inceputul lui septembrie si marcate de ascensiunea extremei drepte, relateaza luni…

