SUA vrea eliminarea tarifelor pe metalele din Canada și Mexic Statele Unite și Canada au anunțat vineri ca au ajuns la o înțelegere pentru a elimina tarifele pe oțel și aluminiu canadian, scrie Reuters.



Acordul va elimina tarifele pentru metalele americane în termen de 48 de ore, precum și tarifele Canadei, în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari SUA, printre care cele pe carnea de porc sau carnea de vita.



Tariful de 25% pentru oțel și tariful de 10% pentru aluminiu din Canada și Mexic au reprezentat un obstacol major în calea ratificarii noului acord comercial trilateral care sa înlocuiasca Acordul de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor impune de marți un tarif de 17.5% asupra roșiilor importate din Mexic, in contextul in care cele doua țari nu au reușit sa reinnoiasca acordul din 2013, care a suspendat o investigație americana antidumping, potrivit Reuters.

- UniCredit Group, cea mai mare banca italiana in functie de active, a acceptat sa plateasca autoritatilor americane 1,3 miliarde de dolari pentru renuntarea la acuzatiile de incalcare a sanctiunilor americane impotriva Iranului si altor state, au anuntat luni autoritatile din Statele Unite, transmite…

- Administratia presedintelui Donald Trump va intensifica presiunile asupra Iranului, a afirmat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, în cursul unei audieri în Comisia pentru Afaceri Externe din Senatul SUA, relateaza Mediafax citând Reuters. "Va pot asigura…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, este așteptat sa participe la reuniunea Consiliului Arctic din 6 mai, în Finlanda, într-o demonstrație de angajament a Washingtonului fața de regiune, pe fondul preocuparii în creștere a SUA cu privire la interesele Chinei, a declarat vineri…

- Directoarea financiara a companiei Huawei Technologies, Meng Wanzhou, era în cautarea unui alt loc de munca atunci când a fost arestata în Canada în decembrie cu un mandat american, a susținut fondatorul firmei într-un interviu citat de Reuters. Ren…

- Compania chineza Huawei a intentat, joi, un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala, transmite Reuters. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas,…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a anuntat ca va incepe demersurile pentru suspendarea oficiala a majorarii tarifelor comerciale impuse importurilor din China, in urma deciziei presedintelui Trump de amanare a termenului de 1 martie pentru incheierea unui acord comercial intre…

- Belarus si Rusia trebuie sa aiba in vedere o reactie comuna, in caz ca Statele Unite desfasoara in Europa rachete nucleare cu raza medie de actiune, a declarat vineri presedintele Aleksandr Lukasenko, potrivit agentiei de presa Belta, preluata de Reuters. Presedintele belarus a apreciat ca o astfel…