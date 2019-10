Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune pe care o planifica de mult timp in nordul Siriei', a declarat Casa Alba intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica intre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan. 'Fortele americane nu vor sustine si nu se vor implica in operatiune, astfel fortele…