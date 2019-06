"Patru ani in plus!": Donald Trump si-a lansat marti in Florida, in strigatele multimii entuziaste, campania pentru 2020 in incercarea de a obtine un nou mandat dupa victoria-surpriza din 2016, relateaza AFP. Cu cravata rosie, miliardarul republican si-a facut intrarea, insotit de sotia sa, Melania, pe scena de la Amway Center din Orlando in fata miilor de suporteri purtand sapca emblematica de culoare rosie 'Make America great again' (Sa redam maretia Americii). "Am pornit!", a afirmat vicepresedintele Mike Pence cu cateva minute mai devreme. "America s-a intors si nu este decat inceputul!",…