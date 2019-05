Stiri pe aceeasi tema

- China si-a aratat sustinerea fata de Iran vineri, cel mai important diplomat chinez transmitandu-i ministrului iranian de Externe ca Beijingul se opune sanctiunilor unilaterale impuse de SUA si sustine eforturile Teheranului de a-si proteja interesele, conform Reuters, potrivit News.roCitește…

- China a anuntat luni ca va impune taxe mai mari pentru mai multe bunuri americane printre care si legumele congelate si gazul natural lichefiat dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat Beijingul sa nu ia o astfel de masura, relateaza Reuters.

- Armata SUA a anunțat ca doua nave de razboi se afla în apropierea insulelor revendicate de statul chinez din Marea Chinei de Sud, o mișcare care ar putea nemulțumi Beijing-ul, într-o perioada în care tensiunile dintre cele doua economiii sunt în creștere, scrie Reuters. Marea…

- Liderul chinez Xi Jinping a remodelat Armata de Eliberare a Poporului intr-o forta care se apropie vertiginos de nivelul fortelor armate americane si in unele cazuri, chiar l-a intrecut. O victorie a Americii in fata unui eventual razboi regional cu Beijingul nu mai este asigurata, noteaza Reuters intr-o…

- Rezervele valutare ale Chinei, cele mai mari din lume, au inregistrat luna trecuta o crestere peste asteptari, pe fondul optimismului cu privire la perspectivele unui acord comercial intre SUA si China, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor publicate duminica de Banca centrala a…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi în cadrul reuniunii cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla la Washington pentru discuții comerciale, ca acordul cu China se apropie foarte mult și ca ar putea fi încheiat în aproximativ patru saptamâni, relataeza Mediafax…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat China si Iranul in raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume, prezentat miercuri, aratandu-se insa conciliant cu alte tari, in numele 'intereselor Statelor Unite', transmit AFP si Reuters. China,…

- Avansul producției industriale din China a scazut la minimul ultimilor 17 ani în primele doua luni ale anului, indicând și mai multe slabiciuni în a doua economie a lunii, scrie Reuters, adaugând ca Beijingul va introduce noi masuri de sprijin. Totuși, mai multe seturi…