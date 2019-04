Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care îi cere o amânare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana pâna pe 30 iunie.

- CHIȘINAU, 22 mart - Sputnik. Statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Regatului Unit, au ajuns la un consens în ceea ce privește raspunsul lor la cererea premierului britanic Theresa May pentru o extindere a termenului limita pentru retragerea din bloc a Regatului Unit, a declarat…

- Premierul britanic, Theresa May, a acceptat cele doua "scenarii" privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat miercuri ca Uniunea Europeana ar accepta o amanare scurta a Brexit-ului daca Parlamentul britanic susține Acordul. "In contextul consultarilor...

- Premierul Theresa May a anunțat miercuri ca a solicitat formal amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pâna pe 30 iunie, prin prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 30 al Tratatului comunitar, informeaza Sky News. Theresa May a susținut la Londra ca…

- UPDATE, 20.03.2019 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. ‘I-am scris in aceasta dimineata presedintelui…

- Donald Tusk a postat pe conturile sale de Instagram și Facebook scrisoarea unei fetițe de șase ani din Marea Britanie, în care aceasta îi transmite președintelui Consiliului European rugamintea de a ramâne prieteni, în pofida faptului ca țara sa va parasi UE. ”Știu ca ieșim…

- „Spania nu se va opune concesiei unei eventuale prelungiri', dar 'aceasta trebuie sa aiba o perspectiva clara de rezolvare. Prelungirea incertitudinii prin prelungirea termenelor este o alternativa care nu este nici rezonabila, nici de dorit', a afirmat Sanchez in fata deputatilor spanioli. Premierul…