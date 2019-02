Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat duminica amenintarile presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura noi rachete capabile sa loveasca tari occidentale drept "fanfaronada" menita sa provoace dezbinare intre Washington si aliatii sai, informeaza AFP. Intr-un discurs sustinut saptamana…

- Ministerul rus al Apararii spune ca SUA ar trebui sa distruga sistemele balistice MK-41 din România, pentru a respecta din nou Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Asta dupa ce SUA și Rusia au anunțat saptamâna trecuta ca se retrag din acest tratat din 1987, relateaza Reuters. Rusia…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Rusia a reusit „sa insufle viata noua” in NATO prin faptul ca i-a dat un motiv sa isi accelereze expansiunea militara in Europa de Est si a permis Statelor Unite sa-si intareasca amprenta pe continent, a declarat generalul in retragere David Petraeus, fost sef al CIA, potrivit Mediafax. Toate aceste…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri acuzatiile Washingtonului, care afirma ca Rusia a incalcat Tratatul din 1987 privind Fortele nucleare intermediare (INF), relateaza AFP. Reactia presedintelui rus survine dupa amenintarile formulate de secretarul de stat american Mike…

- Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare in urmatoarele 60 de zile, daca Rusia nu renunța la rachetele de croaziera, a anunțat secretarul de stat, Mike Pompeo. Șeful diplomației americane a declarat, marți, intr-o intalnire la sediul NATO ca raza de…