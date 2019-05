Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a amenințat duminica Iranul, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, crescând astfel îngrijorarile privind un potențial conflict dintre Statele Unite și Iran, relateaza Reuters conform Mediafax.„Daca Iranul vrea o lupta, acela va fi sfârșitul…

- Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca s-a nascut cel de-al patrulea copil al lor, un baiețel care a venit pe lume saptamana trecuta cu ajutorul unei mame surogat. Numele bebelușului a fost dezvaluit pe contul de Twitter al vedetei americane de reality show. Kim Kardashian a anunțat ca noul membru…

- Rapperul Kanye West va fi unul dintre invitatii lui David Letterman in cel de-al doilea sezon al talk-show-ului sau de pe Netflix, informeaza vineri Daily Mail. Artistul de 41 de ani apare in noul trailer al emisiunii "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman", lansat joi. In filmulet,…

- Donald Trump estimeaza ca opozitia democrata cauta 'sa refaca' o ancheta care nu l-a pus sub acuzare, transmite duminica AFP. 'Dupa ce a cheltuit peste 35 de milioane in doi ani, audiat 500 de persoane, folosindu-se de 18 democrati furiosi care il detesta pe Trump si de 49 de agenti ai FBI…

- 'Totul este posibil in aceasta lume foarte interesanta, dar cred ca Kim Jong Un realizeaza pe deplin marele potential economic al Coreei de Nord si ca nu va face nimic pentru a-i pune capat', a postat Trump pe Twitter. 'El stie ca eu sunt alaturi de el si nu vrea sa incalce promisiunea pe…

- Partidul Democrat din SUA a anuntat miercuri ca a privat postul Fox News de dreptul de a organiza o dezbatere in cadrul alegerilor primare ale acestei formatiuni politice pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale din SUA din 2020, in urma unui articol al revistei New Yorker care sugereaza…

- Actorul afro-american Jussie Smollett, in varsta de 36 ani, nu va mai aparea in urmatoarele doua episoade care au mai ramas de difuzat din sezonul al cincilea al serialului serialului "Empire". Smollett a fost acuzat de conduita dezordonata si denunturi false dupa ce a disimulat un atac impotriva sa.…