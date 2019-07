Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt fericit sa anunt ca procurorul special Robert Mueller va fi audiat in public in Comisia Judiciara si Comisia Informatiilor din Camera Reprezentantilor la 17 iulie, in urma unei citatii emise in aceasta (marti) seara”, a anuntat pe Twitter presedintele Comisiei Judiciare Jerry Nadler. "Robert…

- Nu este probabil ca procesul sa se desfașoare, însa este sigur ca Justin Amash, congresman republican de Michigan, a cerut o acuzare („impeachment”; un proces politic-penal cauzat de denunțarea în Congres pentru a determina responsabilitațile unui înalt functionar american)…

- Avocatul principal al Casei Albe, Pat Cipollone, a respins printr-o scrisoare solicitarile de documente si de marturii transmise de Jerry Nadler, presedintele puternicei comisii juridice din Camera Reprezentantilor. In opinia lui Cipollone, comisia nu are dreptul "sa-i hartuiasca pe opozantii…

- Rusia va continua sa intervina în alegerile din SUA timp de zeci de ani de acum înainte, a declarat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, scrie AFP.În condițiile în care diplomația americana a denunțat…

- Donald Trump a reactionat folosind un cuvant vulgar atunci cand procurorul special Robert Mueller a fost numit, in mai 2017, sa ancheteze cu privire la o posibila complicitate intre Rusia si echipa sa de campanie, potrivit raportului cu privire la ancheta rusa, publicat intr-o versiune cenzurata,…

- Raportul procurorului special american Robert Mueller – de 448 de pagini – cu privire la amestecul rus in campania prezidentiala americana din 2016 a fost publicat intr-o versiune cenzurata, relateaza AFP, care prezinta principalele concluzii și dezvaluie incercarea președintelui american de a prelua…

- William Barr, procurorul general al Statelor Unite, a fost acuzat ca „a inițiat o campanie mediatica” pentru președintele Donald Trump, inainte de publicarea raportului privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016. Congresmanul democrat Jerry Nadler l-a acuzat pe…

- Raportul cenzurat al procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale va fi facut public joi dimineata, a informat Departamentul Justitiei din SUA luni, scrie CNN, relateaza News.ro.Citește și: Prima IPOTEZA in cazul incendiului care distruge catedrala…